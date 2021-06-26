На Луганщине выявили шесть заболевших коронавирусом за сутки

За прошлые сутки, 25 июня, в Луганской области лабораторно подтвердили еще шесть случаев COVID-19. От осложнений болезни умер один пациент, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Троих заболевших выявили в Северодонецке, по одному – в Лисичанске, Попасной, Старобельске.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 63-летний мужчина из Рубежного.



За все время пандемии коронавирусом на Луганщине заболели 26 551 человек. Из них выздоровели – 25 347 человек, скончался 941 пациент.

За пятницу, 25 июня, в Украине выявили 756 новых случаев заражения коронавирусом, что на 120 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 835 человек, а 35 умерли.