Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины

Боевики ограничивают свободу передвижения патрулей миссии ОБСЕ на пяти блокпостах в южной части Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, наблюдателям ОБСЕ отказали в пропуске на блокпосте на южной и восточной окраинах села Новая Марьевка, возле села Староласпа, у Заиченко боевики отказали членам патруля в проезде в направлении сел Пикузы (ранее Коминтерново) и Саханка, а также у села Крещатицкое (ранее Красноармейское) — в направлении Куликово.



Отказы в пропуске боевики аргументировали «безопасностью для патруля СММ», «необходимость получения разрешения от их командиров», «проведение работ по разминированию» и «боевые действия в данном районе».