«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»

Группировка «ДНР» решила вывести Харцызский трубный завод (ХТЗ) из управления ЗАО «Внешторгсервис». Об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов сегодня на собрании коллектива предприятия, передает пресс-служба «администрации» Харцызска.



Лавренов сообщил, что ХТЗ передается в управление «Государственному унитарному предприятию "Уголь Донбасса"».



По его словам, главной задачей является возобновление производства на заводе.



Также «министр» уверяет, что передача завода «обусловлена наличием достаточных оборотных средств, с помощью которых госпредприятие способно профинансировать текущую выплату заработной платы и обеспечить ее в будущем, а также обеспечить запуск производства на ХТЗ».

Ранее Докучаевский флюсо-доломитный комбинат (ДФДК) был передан под управление «Государственного унитарного предприятия "Уголь Донбасса"» при группировке «ДНР».



11 июня группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управлял «Внешторгсервис». До этого «ВТС» связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с долгами перед рабочими поручено россиянину Евгению Юрченко.