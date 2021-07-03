Боевики восемь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала дня 3 июля незаконные вооруженные формирования восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В Донецкой области у поселка Невельское боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.



НВФ также вели огонь в районе населенных пунктов Чермалык и Опытное. Применялись станковые противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.



В Луганской области вблизи Золотого-4 боевики трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.



«Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь», – добавили в штабе ООС.