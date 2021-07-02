Ситуация на Донбассе: Авдеевку обстреливают второй день подряд

Частный сектор Авдеевки обстреляли 2 июля. Фото: штаб ООС

С начала суток 2 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем второй день подряд Авдеевка, снова пострадали жилые дома.



По информации пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики обстреливали украинские позиции в районе Золотого-4, Гнутово, Песок. Применялись минометы 82-го калибра и 120-го калибра.



За сегодняшний день НВФ семь раз открывали огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. По данным штаба ООС, обстрелы велись из подконтрольных боевикам поселков Спартак, Яковлевка, городов Ясиноватая и Макеевка.



«Во время двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет», - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Авдеевки 2 июля 2021 года. Фото: штаб ООС

Кроме того, в Луганском зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10».



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.



Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.