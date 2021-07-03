На Луганщине заканчивают возводить 150-метровую телебашню

В районе Попасной в Луганской области приближается к завершению строительство телебашни высотой 150 метров. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.



Телебашня строится для обеспечения украинского вещания на временно неподконтрольные правительству территории области.



Гайдай отметил, что в области уже реализуются все проекты по реконструкции и строительству, которые планировались в этом году.



«Мы заканчиваем уже и нашу телебашню высотой 150 метров, и именно на ней будет флаг Украины к 30-й годовщине Независимости. Поэтому надеемся, что его увидят даже на временно оккупированной территории», – сказал глава ОГА.

Работы по строительству телебашни под Попасной начались в октябре 2020 года, объект обещают сдать ко Дню Независимости Украины, 24 августа. Радиус сигнала с вышки обеспечит украинским контентом жителей не только территорий, подконтрольных Украине, но и неподконтрольных. Около 200 тысяч человек, проживающих в 50-километровой зоне, смогут получать сигнал украинских медиа.



Телебашня под Попасной – это вторая вышка на Луганщине. Предыдущую высотой в 138 метров установили возле населенного пункта Бахмутовка Новоайдарского района.