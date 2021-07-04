В Луганской области число смертей из-за ковида приближается к тысяче

За прошедшие сутки в Луганской области выявили лабораторно подтвержден один новый случай коронавируса - в Лисичанске. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



О новых летальных случаях не сообщается. С начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 949 человек.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 640 человек, из них выздоровели — 25 479, лечатся — 212.



В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 1 088 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1 076.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 8,5 (при пороговом 60).

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 50 новых заболевших коронавирусом. Всего по состоянию на 4 июля «ЛНР» признает 5 282 случая инфекции COVID-19 Из них с выздоровлением выписаны 4 547 человек, 486 умерли.