Коронавирус в ОРДЛО: Почти 150 новых случаев за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 50 новых заболевших коронавирусом. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».



Всего по состоянию на 4 июля формирование признало 5 282 случая инфекции COVID-19 Из них с выздоровлением выписаны 4 547 человек, 486 умерли.



«Минздрав» группировки «ДНР» за сутки подтвердил 96 новых случаев заболевания коронавирусом и 14 смертей.



В целом группировки признала 43 707 заболевших. С полным выздоровлением из медицинских учреждений выписали 36 179 пациентов. От болезни скончались 3 302 пациента.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.