Жителя села на Луганщине задержали за хранение боеприпасов и взрывчатки

Правоохранители обнаружили у жителя прифронтового села Малиновое Луганской области тайник с огнестрельным оружием, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



Во время обыска квартиры правоохранители изъяли восемь гранат Ф-1, 10 гранат РГД-5, пистолет системы «ТТ», пистолет системы «Наган», четыре сигнальные мины СМ 320, три детонатора МУВ, артиллерийский снаряд АС-30, реактивный сигнальный патрон, две тротиловые шашки, 400 г пороха, около 1800 патронов различного калибра. Содержание схрон направлено для проведения экспертизы.



Владелец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и применения к нему меры пресечения.



Открыто уголовное производство по факту ношения, хранения, приобретения огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.