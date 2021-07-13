Штаб зафиксировал 5 нарушений «режима тишины» за сутки на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что украинские позиции обстреляли вблизи Золотого-4, у Екатериновки и возле Водяного (на Приазовье).



Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала суток НВФ единожды открывали огонь по украинским позициям возле Пивденного.



В свою очередь в группировке «ДНР» заявили, что вчера ее позиции были обстреляны в районе Гольмовского, Александровки, Пикуз (Коминтерново), Ужовки (Ленинского).



В группировке «ЛНР» подчеркнули, что под обстрел попали позиции у Калиново, Желобка и Молодежного.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 июля 2021-го зафикфсировала не менее 42 806 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Накануне в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.