Олимпийский чемпион Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за мельдония

Украинский гимнаст Олег Верняев дисквалифицирован на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.



«Арбитраж GEF (Комитета по этике в гимнастике) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду», — отметил Верняев.



При этом он указал, что положительный результат дал только один тест, в то время как последующие тесты не подтвердили наличие мельдония в организме.



«Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена», — настаивает спортсмен.



Верняев планирует обжаловать решение Арбитража GEF в Спортивном арбитражном суде (CAS).



«Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам», — подчеркнул он.

Уроженец Донецка Олег Верняев — чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.



В январе стало известно, что Верняев временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики.



Гимнаст не попал в состав украинской сборной на Олимпиаду в Токио.