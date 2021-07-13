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В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья

13 июля 2021, 16:58

В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья

На подконтрольной группировке «ДНР» территории могут ввести регистрацию самозанятых жителей. С таким предложением выступил «молодежный парламент», передает «ДАН».

Там рассказали, что провели соцопрос среди 428 физических лиц, которые занимаются такой экономической деятельностью.

«По его результатам, данные лица готовы зарегистрироваться, чтобы уплачивать налог в бюджет. Проанализировав опрос, торговые площадки, интернет-ресурсы, содержащие объявления и рекламу услуг, предполагается, что в качестве плательщика на профессиональный доход в первый год после принятия данных предложений будет зарегистрированы более 10 тысяч человек», — заявил один из инициаторов проекта Артур Гасанов.

Предлагается включение в «систему налогообложения ДНР» налога на профессиональный доход для самозанятых лиц. Институт самозанятости предлагается распространить на следующие виды деятельности: оказание косметологических услуг на дому, оказание фото- и видеоуслуг, сдача жилья в аренду посуточно и почасово, а также оказание услуг репетиторства.

За принятие предложения в первом чтении проголосовали 30 «молодежных депутатов», присутствующих на заседании. Далее инициатива должна пройти процедуру второго чтения, после чего будет направлена на рассмотрение в профильный комитет «Народного совета ДНР».

В «ДНР» не скрывают, что ориентируются на опыт России, где уже есть специальны налоговый режим для самозанятых. Так, в РФ физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. В противном случае есть риск получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

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