Людей с инвалидностью на КПВВ будут пропускать вне очереди: Рада приняла закон

Верховная Рада на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект №4113, которым разрешается обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди.



Документ поддержал 341 народный депутат.



Законом предоставляется лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.



Такое же право получили и сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего).



«Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий», – указано в законе.



Вместе с ними вне очереди могут также следовать не более двух сопровождающих, и в случае необходимости – близкие родственники первой линии родства.



«В пунктах пропуска через госграницу для автомобильного сообщения и КПВВ на временно оккупированных территориях приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве, в котором следуют указанные лица, других лиц», – отмечается в тексте закона.