Кабмин разрешит пересекать КПВВ вне очереди людям с инвалидностью, которые едут на лечение

Кабинет министров разрешит людям с инвалидностью, которые следуют на лечение, вне очереди пересекать КПВВ на линии соприкосновения Донбасса, а также на админгранице с оккупированным Крымом. Соответствующее решение будет принято на заседании правительства сегодня.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание.



Такие же условия будут действовать и при пресечении государственной границы.



«Это простое решение, но чрезвычайно необходимое для тех, кому тяжело стоять в очередях», — подчеркнул Шмыгаль.



Также Кабмин закрепит право людей с инвалидностью на обслуживание вне очереди в кассах, других учреждениях и организациях разных форм собственности.



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