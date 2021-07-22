МИД Германии: Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера

Германия призвала Украину выполнить свои обязательства, согласованные в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года, и имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера. Об этом говорится в заявлении МИД Германии в четверг, 22 июля.



«Прекращение огня было и остается признаком надежды на то, что мир возможен, если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю. Однако в последнее время мы наблюдаем активизацию боевых действий и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения», — отмечают в МИД.



Россию, в тоже время, Германия призвала открыть пункты пропуска на линии соприкосновения, а также провести разминирование и отвод тяжелого вооружения.



«Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться ощутимых улучшений для людей на востоке Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) должна иметь возможность более эффективно контролировать режим прекращения огня. Для этого ей необходим беспрепятственный и безопасный доступ по всему региону конфликта», — говорится в сообщении МИД.



МИД Германии заверил, что вместе с Францией будет продолжать работать над долгосрочным урегулированием конфликта на Донбассе.