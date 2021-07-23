ЕСПЧ принял иск России против Украины, но сразу отказал по ряду требований

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда в Twitter.



В ЕСПЧ напомнили, что в настоящее время на рассмотрении суда находятся еще 10 межгосударственных жалоб, четыре из которых поданы Украиной против России.



Поступившая 22 июля жалоба – это первый межгосударственный иск, поданный Россией, на основании ст. 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Жалоба зарегистрирована под №36958/21.



«Дело касается утверждения властями Российской Федерации об административной практике в Украине, что включает, среди прочего, убийства, похищения, принудительное перемещение, вмешательство в право голоса, ограничения на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства. Также они жалуются на прекращение подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и утверждают, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров на борту рейса Malaysia Airlines MH17, потому что не смогла закрыть свое воздушное пространство», – говорится в сообщении суда.



Правительство России, в частности, заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты), ст. 14 (дискриминация), ст. 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.



В контексте заявления российское правительство также направило срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от властей Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных лиц, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

«Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39 регламента суда, поскольку он не касался серьезных рисков причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», – сообщили в суде.



В ЕСПЧ пояснили, что суд удовлетворяет подобные запросы только в исключительных случаях, «когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском нанесения непоправимого вреда».

РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины в связи с событиями на Евромайдане в Киеве и Одессе, а также на Донбассе и ситуацией в Черноморском регионе.