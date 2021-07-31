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Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс более 75 тонн гуманитарной помощи

31 июля 2021, 21:46

Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс более 75 тонн гуманитарной помощи

Жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса доставили очередной гуманитарный груз. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Помощь отправил Международный комитет Красного Креста.

Гуманитарный груз оформили через КПВВ «Новотроицкое», всего в ОРДЛО проехали 5 грузовиков. Общий вес гуманитарной помощи составил более 75 тонн.

Как сообщается, в составе груза были строительные материалы и товары медицинского назначения.

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