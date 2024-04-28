На Донетчине оккупанты за сутки ранили 2 жителей — Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 27 апреля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак двое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 27 апреля россияне ранили 2 жителей Донецкой области — в Красногоровке», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1938 человек, получили травмы — 4845. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска России захватили село Бердычи на Авдеевском направлении в Донецкой области.