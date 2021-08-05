В Бахмуте появился центр вакцинации от ковида

Центр массовой вакцинации от коронавируса открылся в Бахмуте 5 августа. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Бахмута.



Прививочный пункт расположен в помещении клуба ветеранов городского центра культуры и досуга на площади Свободы.



В центре предлагают вакцинацию препаратом Coronovac производства китайской компании Sinovac.



Все желающие могут получить прививку без предварительной записи. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.



Центр вакцинации будет работать в будние дни с 9:00 до 12:00, а также по выходным – с 09:00 до 13:00.