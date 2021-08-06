В Славянске появится 20 «умных» остановок

В Славянске начали работы по установке 20 «умных» остановочных пунктов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях на своей Facebook-странице.
Данные остановки Славянск получит по программе USAID. Сейчас идет оборудование площадок, отметил Лях.
По его словам, сами смарт-остановки должны поступить в сентябре.
«На них будет электронное табло, которое покажет время до прибытия троллейбуса, бесплатный wi-fi, зарядка для электронных девайсов, кнопка экстренного вызова полиции, видеокамера наблюдения», – перечислил глава города.
Он добавил, что до осени, пока не поступят новые остановки, на подготовленных площадках временно установят прежние конструкции.