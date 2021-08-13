Лавров назвал заявление Зеленского «едьте в Россию» возмутительным. В МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал возмущение главы МИД РФ Сергея Лаврова заявлением президента Украины Владимира Зеленского во время интервью телеканалу «ДОМ».



В нем президент призвал «всех людей, желающих жить в России и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, переезжать в РФ». Лавров назвал такое заявление «возмутительным». На это заявление отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба



«Возмутительна война, которую РФ начала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек. Возмутительна экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофы, которые она принесла. А Украина — это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет», — написал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом». В эфире телеканала глава государства рассуждал об оккупации украинских территории, национальной идентичности, договоренностях с Россией. «Новости Донбасса» собрали главные тезисы, озвученные президентом.