«ДТЭК Энерго» и «Центрэнерго» договорились о поставке 75 тысяч тонн угля из США

Компания олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Энерго» и государственная ПАО «Центрэнерго» согласовали с американской компанией поставку 75 тысяч тонн энергетического угля из США. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.



Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объемы угля разделят на две равные части для нужд ТЭС частной и государственной генераций. Поставка американского «черного золота» будет осуществлена через международного трейдера Trafigura



«Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.



В свою очередь глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что уголь из США будет поставлен по 3,15 тысяч грн (около $120) за тонну. При этом украинские шахты продают уголь по 1,65 тысяч грн (около $60) за тонну.



«Госшахты сокращают добычу угля, а его дефицит страна покрывает за счет импорта по 3150 грн за тонну», — написал он на своей странице в Facebook.



В ДТЭК также сообщили о начале поставок угля из Польши, первая партия которого в объеме 2,7 тысяч тонн прибыла в Украину 19 августа в рамках подписанного с польским угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения об импорте 320 тысяч тонн энергоугля. Кроме того, «ДТЭК Энерго» ожидает поставки топлива из Казахстана.

По данным Министерства энергетики, запасы угля на складах тепловых электростанций пяти энергогенерирующих компаний («ДТЭК Днипроэнерго», «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Востокэнерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго») по состоянию на утро 27 августа составляют 726 тысяч тонн, что на 812 тысяч тонн меньше утвержденного план-графика накопления на эту дату (1,538 млн тонн).