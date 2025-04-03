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Генерального директора российского оборонного предприятия задержали в Ростове

03 апреля 2025, 16:57

Генерального директора российского оборонного предприятия задержали в Ростове

Дмитрия Хохлова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении российского гособоронзаказа. Фото: Город N Дмитрия Хохлова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении российского гособоронзаказа. Фото: Город N

В российском Ростове задержали гендиректора оборонно-промышленного предприятия «Горизонт». Дмитрия Хохлова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на ФСБ и собственные источники. Утверждается, что предприниматель включил в стоимость товаров для военных фиктивные расходы. В результате этого произошло увеличение стоимости продукции на 12 миллионов рублей. Хохлов арестован, ему грозит от 5 до 10 лет колонии.

По данным издания «Город N», ООО «НПО “Горизонт”» входит в промышленную группу «Горизонт». ОАО «Горизонт» — разработчик и производитель стационарных средств технического контроля, навигационно-радиолокационных систем и беспилотных навигационных комплексов. 

«Горизонт» включен в санкционный список Канады «за содействие и поддержку неспровоцированного и необоснованного вторжения России на Украину», а также в санкционный список Украины «в ответ на всеобъемлющее вторжение российских войск». 

16 июня 2022 года предприятие включено в санкционный список Великобритании в рамках санкций против нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Мьянме.

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