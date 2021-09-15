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«Курорт для мальчиков»: Арестович объяснил свои скандальные высказывания об АТО

15 сентября 2021, 09:57

«Курорт для мальчиков»: Арестович объяснил свои скандальные высказывания об АТО

Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал свое интервью четырехлетней давности об АТО, которое вызвало резонанс в соцсетях.

Видео накануне опубликовал экс-министр МВД Арсен Аваков и резко его раскритиковал. Речь идет об интервью Арестовича 2017 года, в котором тот назвал АТО «курортом» и «большим пионерским лагерем для мальчиков», где происходит «праздник непослушания» вдали от гражданской жизни и гражданских обязанностей.

Алексей Арестович отметил, что так Аваков «начал политический сезон», а само интервью было посвящено информационной войне против Украины.

«И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо". Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго», — пояснил Арестович.

По его словам, тогда он только вернулся из очередной поездки в АТО и был «слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать».

«Я считал и считаю, что на такие попытки нужно отвечать весело, именно так и можно выиграть в информационной войне. Я сказал тогда, что "…хватить ныть и плакать по военным, они прекрасно знают, что делают — масса из них добровольцы". Что там они переживают исторически свойственные украинскому народу козацкие, мужские архетипы. Так поднимается нация. Они защищают страну. И подача информации про них как про глубоко травмированных, несчастных людей — принципиально неверна», — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Арестович добавил, что сейчас фрагмент из этого старого интервью кто-то вырезал и запустил в соцсети Тик-Ток, где оно уже становится вирусным. «Автор этого действия в Тик-Токе, я думаю, кто-то из россиян, или из нашей оппозиции», — заявил он.

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