Аваков раскритиковал слова Арестовича, сказанные несколько лет назад

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в соцсети Facebook старое видео-интервью действующего советника председателя Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича и раскритиковал его.



Речь идет о видео-интервью Арестовича 2017 года, в котором тот назвал АТО «курортом» и «большим пионерским лагерем для мальчиков», где происходит «праздник непослушания» вдали от гражданской жизни и гражданских обязанностей.



Аваков призвал Офис президента «послать подальше» Арестовича, чтобы «не подставлять страну и президента». Аваков не указал в своей публикации, что словам Арестовича уже 4 года.



Арестович во время интервью высказал мнение, что украинские военнослужащие, среди которых большинство – мужчины, по-своему воспринимают происходящее в зоне АТО, в отличие от мирных жителей Украины, в частности, женщин.