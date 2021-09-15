Боевики под Горловкой обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК

Сегодня ночью боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Как отмечается, с июля 2020 года на Донбассе развернута сеть наблюдательных групп украинской стороны СЦКК вдоль всей линии соприкосновения, всего 13 постов наблюдения для контроля и координации режима прекращения огня.



Наблюдательные группы оснащены автомобилями белого цвета со специальной надписью, они располагаются на переднем крае в поле видимости противоположной стороны.



«14 сентября в 23.15 со стороны позиций ВФ РФ, которые находятся в районе шахты 6/7 (окраина оккупированной Горловки — Ред.), был осуществлен преступный обстрел автомобиля УС СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумов, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм», — говорится в сообщении.



В результате обстрела зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.



«В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных Минскими договоренностями сил и средств», — отметили в штабе ООС.

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