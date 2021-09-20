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Москва считает проблематичным проведение «нормандского» саммита в обозримом будущем

20 сентября 2021, 17:46

Москва считает проблематичным проведение «нормандского» саммита в обозримом будущем

Российская сторона считает проблематичным созыв в обозримом будущем очередного саммита лидеров Нормандского формата.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в российской делегации по итогам состоявшейся 17 сентября видеоконференции политических советников и представителей МИД Украины, Германии, Франции и России.

По его словам, от европейских коллег прозвучали предложения составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств.

«Фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит. Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к "ничтожным", как накануне заявила Ангела Меркель, результатам семилетней работы Нормандского формата и в обозримом будущем весьма проблематичен», — считает источник в российской делегации.

По его словам, основным камнем преткновения, по сути, стало понимание целевого результата возможных переговоров. «Для европейских партнеров и Украины таким целевым результатом является само проведение саммита Нормандского формата, что бы там ни обсуждалось и к каким бы договоренностям там ни пришли. Реальное урегулирование конфликта на Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины», — заявил источник.

По его словам, Франция и Германия отказались в проекте итогового документа возможного саммита «нормандской четверки» указывать характер и стороны конфликта на Донбассе а также якобы то, что конфликт происходит «в Украине».

«Французы и немцы дошли до того, что вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никем до этого не оспаривалось. Причем данную правку они сделали своей принципиальной позицией», — добавил источник в российской делегации.

Другие стороны итоги видеоконференции 17 сентября пока не комментировали.

Как известно, Киев указывает на то, что сторонами конфликта на Донбассе являются Россия и Украина. Москва же продолжает настаивать, что происходящее — «внутриукраинский конфликт».

Предыдущая видеоконференция политсоветников «нормандской четверки» состоялась 8 сентября. Отмечалось, что разговор состоялся по просьбе Германии.

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