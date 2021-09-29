На шахте в Донецке почти неделю тушат пожар и ищут горняка

Поиск горняка, пропавшего во время пожара на шахте имени Засядько в Донецке, продолжается седьмые сутки. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



«На 06:00 29 сентября не вышедший на поверхность человек, не обнаружен», — отмечается в сообщении.



В «МЧС» добавили, что «продолжается активное тушение» пожара, проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи, тлеющей горной массы. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы.

Вечером 23 сентября на шахте имени Засядько произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного горняка.