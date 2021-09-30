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В Москве объяснили отказ от «таможни» между «ДНР» и «ЛНР»

30 сентября 2021, 10:24

В Москве объяснили отказ от «таможни» между «ДНР» и «ЛНР»

Отказ группировок «ДНР» и «ЛНР» от «таможни» между подконтрольными им территориями связан с желанием Москвы навести там порядок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.

Собеседник газеты отмечал, что задача наведения порядка в ОРДЛО «объективно существует».

«Нельзя бесконечно жить в режиме военной экономики. Снятие границ [между "ДНР" и "ЛНР"] — это первый шаг в интеграции», — сказал источник «Коммерсанта».

Ранее руководство «ДНР» и «ЛНР», комментируя решение о снятии границ, подчеркивали, что єто предаст экономический импульс.

Директор российского Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Коммерсантом» выразил сомнение, что изменения придадут какой-то импульс экономике: «Речь не о развитии, а о поддержании того уровня, который кому-то кажется приемлемым. Мы до сих пор сталкиваемся с проблемой, что [в "ДНР" и "ЛНР"] нет открытой статистики по экономике: главная военная тайна — размер бюджета и его формирование».

Денисов считает, что основной стимул нововведений — управляемость и отказ от «лишней административной нагрузки».

Как он отмечает, распространено мнение, что за экономической интеграцией последует политическое объединение и поглощение более мощным Донецком Луганска: «Если это произойдет, донецкие станут определяющими. Но пока вряд ли интеграция пойдет по политическому треку».

15 сентября «ДНР» и «ЛНР» подписали «договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Планируется, что ликвидация «таможенных постов» начнется 1 октября.

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