«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса

В Луганске лифты в домах продолжат работу с 7:00 до 23:00 в связи с отменой комендантского часа. Об этом говорится в сообщении подконтрольной группировке «ЛНР» «администрации» города.



Как сообщалось, комендантский час на подконтрольной «ЛНР» территории отменен с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года.



В связи с этим «администрацией» Луганска принято решение о продлении работы лифтов — теперь они функционируют с 7:00 до 23:00.



В период действия комендантского часа лифты города работали с 7:00 до 21:00.



В Луганске работу лифтов по графику объясняют экономией.