«ДНР» задержала на сутки одного из своих командиров

Член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Петр Ручьев по прозвищу «Дизель» вчера был задержан на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники.



Однако уже утром, 6 октября, появилась информация, что Ручьева отпустили, а произошедшее назвали «недоразумением».



«Недопонимание, которое возникло, разбирают в рабочем режиме», – написал WarGonzo.



Боевик «Дизель» воюет против украинской армии с 2014 года на Донбассе – командует танковым подразделением.