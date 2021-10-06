Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» задержала на сутки одного из своих командиров

06 октября 2021, 14:00

«ДНР» задержала на сутки одного из своих командиров

Член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Петр Ручьев по прозвищу «Дизель» вчера был задержан на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники.

Однако уже утром, 6 октября, появилась информация, что Ручьева отпустили, а произошедшее назвали «недоразумением».

«Недопонимание, которое возникло, разбирают в рабочем режиме», – написал WarGonzo.

Боевик «Дизель» воюет против украинской армии с 2014 года на Донбассе – командует танковым подразделением.  

Еще по теме

Люди
боевики Петр Ручьев
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
«ДНР» задержала на сутки одного из своих командиров
12:39
Спасатели нашли тело горняка, который пропал при пожаре на шахте в Донецке
12:27
«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки
10:05
«ЛНР»: 272 заболевших и 31 умерший от ковида за сутки
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября
20:55
«ЛНР» назвала дату начала отопительного сезона
18:35
Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию
17:44
«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили
14:00
В «ЛНР» появился «омбудсмен». Ее разыскивает СБУ
12:28
«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека
10:08
Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО
09:05
«ЛНР» зафиксировала еще 27 смертей от ковида
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
все новости
14:20
Чиновника одного из крупнейших предприятий Луганщины будут судить за лишние выбросы в Северский Донец
14:00
«ДНР» задержала на сутки одного из своих командиров
13:18
Несколько областей Украины на грани попадания в «красную зону» карантина
13:14
В Луганской области — 576 заболевших COVID-19 за сутки, 18 человек умерли
12:39
Спасатели нашли тело горняка, который пропал при пожаре на шахте в Донецке
12:27
«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки
11:21
Рада назначила досрочные выборы мэра Часов Яра
11:06
Нормандский формат: Стороны два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита
10:05
«ЛНР»: 272 заболевших и 31 умерший от ковида за сутки
09:12
СМИ узнало повестку встречи Зеленского и Путина, которую предложил Кремль
08:50
В Донецкой области от ковида умерли еще 30 человек
08:39
Ситуация на фронте: 6 обстрелов, ранен украинский военный
08:14
Почти 13 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки
23:02
Зеленский ветировал закон о легализации криптовалюты
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция