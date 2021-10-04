В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное

Эндокринологическое отделение Центральной городской клинической больницы № 3 Донецка перепрофилировали в госпитальную базу по лечению больных с COVID-19 и пневмониями. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Из-за этого пациентов с эндокринной патологией будут направлять в другие больницы.



Так, неотложная госпитализация пациентов Ворошиловского, Калининского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов Донецка с эндокринной патологией в стадии декомпенсации будет осуществляться в эндокринологическое отделение ДОКТМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения).



А пациенты из Ленинского, Буденовского, Пролетарского и Петровского районов будут направляться в «Республиканский эндокринологический центр» Макеевки.

На подконтрольной «ДНР» территории наблюдается резкий всплеск числа госпитализаций пациентов с ковидом.



По состоянию на конец прошлой неделе в ОРДО действовало 39 госпитальных баз, рассчитанных на 3 734 места, из которых 925 — обеспечены кислородом.