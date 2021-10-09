Список «иноагентов» среди изданий и журналистов в России пополнился

Министерство юстиции России 8 октября внесло в реестр «СМИ-иностранных агентов» еще девять журналистов и три медиаорганизации. Как сообщает «Радио Свобода», в перечень попали журналистки этого издания Татьяна Вольтская, Екатерина Клепиковская и Елена Соловьева. Также в списке журналисты телеканала «Настоящее время» Елизавета Сурначова и Роман Перл.



В список внесли и проект расследований Bellingcat, журналиста телеканала «Дождь» (который был признан «иноагентом») Даниила Сотникова, корреспондента Российской службы Би-би-си Андрея Захарова, журналиста Евгения Симонова, а также юристку и руководительницу «Центра защиты прав СМИ» (признанного «иноагентом» ранее) Галину Арапову.



Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай осудил решение Минюста России. Он назвал это очередной попыткой «заставить замолчать независимые СМИ в России».



«Мы продолжим бороться с абсурдным использованием "Закона об иностранных агентах" как инструмента контроля над информацией, необходимой российским гражданам», - отметил он.



Би-би-си в своем заявлении также высказали недовольство решением российского Минюста.



Из организаций, кроме Bellingcat, в список «СМИ-иноагентов» попали компания «МЕМО», которая является учредителем издания «Кавказский узел», и компания – владелец издания M.News.