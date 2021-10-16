Боевики ранили военного на Донбассе

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе за минувшие сутки, 15 октября. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



«Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — указано в сводке.



Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



ВСУ открывали ответрный огонь, не применяя запрещенного вооружения.