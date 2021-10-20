Ковид на Донетчине: Более тысячи заболевших и 6 умерших за сутки

За минувшие сутки, 19 октября, в Донецкой области выявили 1 040 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 230 человек выздоровели, а 6 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 116 278 человек. Из них 98 790 пациентов выздоровели, а 2 913 человек умерли.

С 18 октября Донецкая и еще три области перешли в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.



В Украине за минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 679 185 человек. Из них выздоровели 2 344 799 пациентов, а умерли 61 843 человека.