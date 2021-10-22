В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной военной помощи от правительства США для нужд украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

Помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Общая стоимость помощи составляет 60 млн долларов.

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. pic.twitter.com/4dgriozXTX — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2021

До конца года Украина получит в рамках военной помощи США системы Javelin.