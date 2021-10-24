Более 20 тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки

За минувшие сутки, 23 октября, в Украине зафиксировали 20 791 новый случай заболевания COVID-19. Среди них — 1 533 ребенка и 237 медработников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Кроме этого, выздоровели 6 081 человек, 386 — умерло,



С начала пандемии ковид обнаружили у 2 769 405 человек, из которых выздоровели 2 375 776 человек, летальных случаев — 63 872.



С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу — 8 890 452 человека, две дозы — 6 963 577 человек.