МИД: РФ не помешает открытию на КПВВ пунктов коммуникации жителей оккупации с властями Украины

Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя реакцию МИДа РФ на готовящееся открытие на админгранице с Крымом и ОРДЛО пунктов связи с украинской властью.



Николенко провел аналогию с советскими войсками, которым не удалось помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлин: «Политика железного занавеса не сработает», — отметил он.



«Деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины. Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского», — заявил он.



В МИД также призвали РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечить базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом людям.



Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил министерству цифровой трансформации разработать инструмент по коммуникации с органами власти Украины для жителей оккупированных территорий, которые пересекают КПВВ.



Официальная представительница российского МИД Мария Захарова назвала подобные действия Украины провокацией и «очередным цирковым номером».