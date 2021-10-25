Приходят еще до рассвета: Как работает центр вакцинации на железнодорожном вокзале Мариуполя

Очередь у центра вакцинации на ж/д вокзале Мариуполя. Фото: «Суспільне. Донбас»

В Мариуполе на железнодорожном вокзале заработал центр вакцинации. Прививки от коронавируса здесь можно получить ежедневно с 10 до 16 часов, передает «Суспільне. Донбас».



По словам горожан, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, они приходят еще до рассвета.



«Люди стоят с четырех утра», — говорит жительница Мариуполя Людмила.



Дополнительный центр вакцинации обустроили на третьем этаже вокзала, в зале ожидания. Первыми вакцинировали сотрудников «Укрзализныци».



Дежурят на железнодорожном вокзале медики Центра первичной медико-санитарной помощи №3. Перед прививкой меряют людям температуру, спрашивают о хронических заболеваниях и предыдущих прививках.



«Последнюю партию мы запускаем в 15.30, чтобы привитые могли посидеть, а мы — посмотреть их реакцию [на вакцину]», — говорит врач Наталья Леонидова.



Как рассказал директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко, прирост заболеваемости в городе сейчас превышает пятикратный размер.



«Мы имеем большие очереди у регистратуры, пациенты тяжелые нуждаются в осмотрах, постоянных консультациях, мы этого физически своевременно сделать не можем», — констатировал Лазаренко.



За день в центре на железнодорожном вокзале вакцинируют около 200 человек. Есть три вакцины на выбор: AstraZeneca — первая и вторая доза. Pfizer и CoronaVac — вторая доза.