Лечение больных COVID-19 в ОРДЛО достигает 200 тысяч рублей — правозащитники

Жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинской власти, приходится платить за места в больницах и покупать лекарства. Суммы за лечение тяжелых больных могут достигать 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» по результатам проведенного мониторинга.



«Если у жителя ОРДЛО состояние средней тяжести и необходима госпитализация, то в среднем местные жители тратят 100-120 тысяч рублей (44 тысячи гривен). Если ситуация тяжелая и критическая, то свыше 200 тысяч рублей. Место в больницах ОРДЛО можно получить за 20-35 тысяч рублей в зависимости от города. Такая опция действует не для всех. По словам врачей некоторых больниц, деньги, полученные за предоставленные места, они тратят на покупку лекарств, так как РФ не выделяет средства на здравоохранение», — сообщают правозащитники.



По их словам, лекарства местные жители стараются получать с подконтрольной Украине территории, в том числе зарубежного производства. Спросом в ОРДЛО пользуются препараты «Тайленол», «Ацетоминофен», «Дексаметозон» и другие препараты из украинских аптек.



«Многим передают родственники, через перевозчиков, которые едут из Украины через РФ в ОРДЛО. По словам людей на территории ОРДЛО очень много подделок лекарств и нет должной сертификации и контроля, поэтому эффекта от купленных лекарств в аптеках ОРДЛО очень мало», — пояснили в «Восточной правозащитной группе».



Правозащитники также сообщают, что в некоторых случаях за прививку вакциной «Спутник V» в июне 2021 года местным жителям, не входящим в список лиц на вакцинацию (силовики, «служащие» и т.д.) предлагали заплатить за вакцину от 10-15 тысяч рублей.



«Но ситуация с COVID-19 в ОРДЛО продолжает ухудшаться. В городе Ровеньки на территории ОРЛО ограничена работа продовольственного рынка из-за катастрофической ситуации. Но в Свердловске и Антраците (соседние города) рынки работают и города пока не закрыты», — констатируют в «Восточной правозащитной группе».