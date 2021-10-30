Боевики обстреляли украинских военных из запрещенной «Минском» артиллерии и минометов

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Гранитного боевики применили запрещенную артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.



В направлении Пивденного украинские позиции обстреляли из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.



В районе Павлополя НВФ задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии столкновения.



Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», — уточнили в штабе.