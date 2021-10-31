На Донетчине — 436 заболевших COVID-19 за сутки

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 436 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



В результате осложнений на Донетчине умерли еще 40 человек.



За все время исследований в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 127 639 человек (104 052 пациента выздоровели, 3387 — умерли).



Первую дозу вакцинации за сутки 30 октября получили 5066 человек, вторую — 1554. Общее число вакцинированных 415 704 и 261 630 соответственно.