В Украине выявили около 14 тысяч случаев коронавируса за воскресенье

За воскресенье, 31 октября, в Украине выявили 13 936 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 494 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 885 пациентов, а 298 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 3 828 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 936 238 человек. Из них выздоровели 2 442 098 пациентов, а умерли 68 027 человек.



Кроме того, за 31 октября в Украине прививку от коронавируса сделали 117 818 человек.



С начала прививочной кампании в стране привито 10 245 775 человек. Из них получили первую дозу 10 245 773 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 449 818 человек. В общей сложности сделана 17 695 591 прививка.