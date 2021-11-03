Кулеба объяснил отсутствие Зеленского на сессии климатической конференции встречей с Блинкеном

Президент Владимир Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции ООН в Глазго по сокращению выбросов метана, потому что был на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«В то время, как по медиа разгоняются всякие истории о том, что [специальный представитель президента США по вопросам климата Джон] Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время происходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и продолжительной, они проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный», — сказал Кулеба.



По словам министра, украинская сторона предупредила организаторов о том, что не успевает на выступление, и сбой произошел не со стороны Украины, а со стороны организаторов мероприятия.

«Давайте, что называется, внимательно следить за руками. Кто начал разгонять историю о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины? Это начали делать российские медиа», — подчеркнул Кулеба.



Глава МИД добавил, что на полях конференции Зеленский «очень хорошо» поговорил и с президентом США Джо Байденом, и с госсекретарем США Энтони Блинкеном.