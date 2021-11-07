СБУ разоблачила одного из командиров ВСУ, который собирал секретную информацию

Служба безопасности Украины разоблачила в Николаевской области полковника Вооруженных Сил Украины — командира одного из подразделений, который несанкционированно накапливал тайные военные документы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как отмечается, военный является секретоносителем с высшей формой допуска и при этом имеет гражданство Российской Федерации.



«В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений», — говорится в сообщении.



В СБУ сообщили, что установлено наличие у данного военнослужащего ВС Украины контактов с действующими военнослужащими ВС России и жителями временно оккупированного Крыма.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины «Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения», продолжается следствие.



Украинские правоохранители проверяют версию о сборе полковником секретных военных сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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