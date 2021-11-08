Украине удалось снизить темп роста заболеваемости COVID-19

Эпидемические показатели 2 последних недель показывают, что Украине удалось затормозить темп роста количества больных COVID-19 и госпитализаций.



Это обсуждали премьер-министр Денис Шмигаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает сайт ОП.



В то же время премьер отметил, на прошлой неделе на пике заболеваемости выявили 27,3 тысяч новых случаев за сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек. Однако, по словам Шмыгаля, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тысячи на прошлой неделе и 34,3 тысячи неделей раньше.



Глава Минздрава сказал, что сейчас Украина переживает пик пандемии, который многие страны уже прошли — и этим обусловлены высокие показатели смертности среди больных с коронавирусом.



Ляшко отметил важность вакцинации, ведь более 95% госпитализированных из-за коронавируса — не привиты против коронавируса. У таких граждан более тяжелое течение болезни и среди них больший процент смертей в результате ее осложнений.



Министр здравоохранения доложил, что всего в Украине уже вакцинировано 11,5 млн граждан, из них 8 млн человек – двумя дозами.

За воскресенье, 7 ноября, в Украине выявили 13 068 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 351 случай меньше, чем днем ранее.