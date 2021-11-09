Глава Нацполиии поддержал амнистию для владельцев поддельных ковид-сертификатов

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что те, кто приобрел поддельный COVID-сертификат, но не пользовался им, должны быть освобождены от ответственности. Об этом он сказал во время брифинга.



Клименко подчеркнул, что сейчас Минздрав, Верховная Рада, депутаты и МВД готовят правовые основания для освобождения от ответственности тех, кто приобрел поддельный сертификат о вакцинации, но не использовал его.



«Я понимаю, что очень многие оступились и приобрели эти сертификаты. И если вы не воспользовались заведомо поддельным сертификатом, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам избежать ответственности. С другой стороны, мы должны выявить физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением, продажей или передачей этого сертификата», — сказал он.



По его словам, правовые нормы для «ковидной амнистии» будут наработаны в ближайшие дни.