В работе мобильного оператора «ДНР» произошел сбой

Сегодня утром в отдельных районах Донецкой области наблюдаются неполадки в работе мобильного оператора «Феникс». Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители, также о неполадках пишут пользователи соцсетей.



Абоненты отмечают, что дозвониться получается через раз. При наборе номера звучит сообщение «услуга недоступна или заблокирована». Также отсутствует мобильный интернет. Кроме того, возникают трудности с отправкой СМС и проверкой счета.



Накануне «Феникс» предупреждал о проведении технических работ, однако они должны были закончиться к 6 часам утра.

«Феникс» был запущен группировкой «ДНР» в 2015 году. Местный мобильный оператор работает на захваченных мощностях украинских операторов «Киевстар» и Lifecell.