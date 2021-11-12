Нардепы без COVID-сертификата теперь не попадут в Раду

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которым устанавливается запрет на пребывание в парламенте невакцинированных от ковида народных депутатов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Верховной Рады.



Данное ограничение предусмотрено распоряжением № 412 «О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни».

Распоряжение предусматривает, что на время карантина в парламент будут допускаться вакцинированные (или с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.