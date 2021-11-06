В Минздраве перечислили места, где не могут требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

Сертификаты о вакцинации или справка об отрицательном тесте на коронавирус не содержит медицинскую тайну. При этом есть заведения, где требование одного из документов, подтверждающих что человек не болеет COVID-19, незаконно. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Отмечается, что согласно статье 39-1 закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении» пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.



«То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон», — говорится в сообщении.



Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидемопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.



В Минздраве напомнили, что в «красных» зонах работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.